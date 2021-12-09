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Son dakika | Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili yeni gelişme! Polis 3 kişiyi gözaltına aldı

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Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Son dakika | Tahir Güven’in öldürüldüğü saldırıyla ilgili yeni gelişme! Polis 3 kişiyi gözaltına aldı

Son dakika haberi... Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU



ESKİ AK PARTİ CİZRE İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Cudi Mahallesi Mercan Sokakta Güven'in içinde bulunduğu otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesildi.

Güven, burada saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güven'in cesedi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Tahir Güven'in, ağabeyi olan eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven ile parti çalışmalarında aktif rol aldığı ve ilçede AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Meman ailesinin ileri gelenlerinden olduğu öğrenildi.

Katledilen aşiret lideri A Haber’e konuşmuştu KATLEDİLEN AŞİRET LİDERİ A HABER'E KONUŞMUŞTU

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