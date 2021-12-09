Son dakika: Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleri ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleri ile Beştepe'de bir araya geldi.

A Haber muhabiri Ece Altuğ, detayları anlattı:

Toplantı geçtiğimiz dakikalarda başladı. Önemli konu başlıkları var. Son olarak Nisan ayında bir araya gelmişti kurul. Bu kez adres Külliye. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 9 Politika Kurulu bulunuyor. Bu kurullara ilişkin çalışmalara yönelik sunum gerçekleştiriliyor kurul başkanvekilleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aynı zamansa Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili. Dolayısıyla bugün tam da asgari ücret görüşmelerinde 3. Kez taraflar bir araya gelmişken ve henüz bir araya gelmişken ve henüz bir rakamda uzlaşılamamışken bu toplantıda bir sonraki adım ne olacak buna yönelik bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz.