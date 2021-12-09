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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı! Marmara'yı fırtına vuracak! İşte 5 günlük hava durumu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Marmara’yı fırtına vuracak! İşte 5 günlük hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Meteoroloji uyarılarını yineledi. Yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbul'a 4 gün boyunca yağmur yağacağı belirtildi. Marmara için fırtına uyarısı da yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü illeri de açıkladı. Meteoroloji'nin açıklamasında çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleriyle birlikte trafik aksamalarına da dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağışlar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Birçok ilde beklenen kuvvetli rüzgarların 100 km/h'a ulaşacağı ifade edildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul başta olmak üzere Marmara ve yurt geneli için yaptığı uyarılar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri için fırtına uyarısı yaptı.

Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve trafikteki aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada rüzgarın yarından itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova çevreleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde, güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar ise etkili olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BURSA İÇİN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için üç gün sürecek sarı uyarı verildi.

Bu geceden başlayıp 12 Kasım Pazar günü saat 18.00'e kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Rüzgârın güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltacak fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Ege Denizi'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'den başlayarak, zamanla Ege Denizi genelinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Rüzgarın bugün (09.12.2021 Perşembe) Kuzey Ege'den başlayarak, zamanla Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı, kıyı kesimlerinde zaman zaman güneydoğu yönlerden 8 bofor kuvvetinde fırtına(60-75 km/saat), ve yer-yer 9 bofor kuvvetinde kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Pazar günü (12.12.2021) sabah saatlerinde Kuzey Ege'de, yine Pazar günü (12.12.2021) akşam saatlerinde ise Güney Ege'de etkisini azaltması bekleniyor. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı (deniz ulaşımında aksamalar vb) başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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