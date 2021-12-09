CHP’li vekilin mali müşavir olduğu şirkete 14 ihale! İETT’deki vurguna ilişkin soruşturma açıldı

NURETTİN CANİKLİ AÇIKLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli 2022 Bütçe görüşmelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen otobüs bakım ihalelerinde 732 milyon liralık yolsuzluk olduğunu belirterek, "Tarihin en büyük yolsuzluğu. Sadece 7 ihale. 1993'teki İSKİ skandalı bunun yanında devede kulak kalır. Şimdi yapılması gereken şu; gideceksiniz hesap soracaksınız" şeklindeki ifadeleri; İBB iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) yaptığı ihaleleri gündeme getirdi.

CHP'Lİ VEKİLİN MALİ MÜŞAVİR OLDUĞU ŞİRKET 14 İHALE ALDI

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.