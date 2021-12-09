CHP’li belediyeler borç batağında! Listenin başını İBB çekiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilen belediyeler, 2019 seçimlerinden bu yana sorumlu oldukları şehirlerde gözle görülür bir hizmet ve yatırım yapılmamasına rağmen gün geçtikçe borç batağına sürükleniyor.

2020 yılı Sayıştay denetim raporuna göre, 2019 seçimleri öncesinde verilen sözlerin aksine borçlanmada limitleri aşan bazı CHP'li belediyelerin borç batağında olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen belediyelerin borçlanma limitlerini aşarak borçlanmaya devam ettikleri belirlendi. Sayıştay 2020 yılı denetimi raporunda CHP'li belediyelerin borç durumu ile ilgili bilgiler şöyle: