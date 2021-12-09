Türkiye’ye yeni petrol müjdesi! Tüm zamanların en yüksek sondajı yapılacak

'HER KARIŞ TOPRAKTA GÖREV YAPMAYA HAZIRIZ'

Güvenlik güçlerinin ve devletin üstün gayreti ve koordinasyonuyla her türlü faaliyeti emniyetli bir şekilde yapma imkanı bulduklarını belirten Bilgin, şunları söyledi:

"Değişik gerekçelerle arama yapılmayan, faaliyet gösterilmeyen bölgelere bizim temel bakış açımız; Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağında bize verilen her görevi yapmaya hazırız. Dolayısıyla aslında büyük bir kararlılıkla yerel idarelerle, yerel birimlerle, mülki idarelerle, güvenlik birimlerimizle, polisimizle, askerimizle ve jandarmamızla büyük bir koordinasyon içerisinde daha önce gidilmemiş birçok bölgeye gidip, petrol aramacılığı yaptık ve bunlardan önemli sonuçlar aldık."