Son dakika | Yüzlerce personel katılıyor! PKK'ya Eren Kış-12 operasyonu
Son dakika haberi...PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van İlinde “EREN KIŞ-12 TENDÜREK ŞEHİT JANDARMA KIDEMLİ BİNBAŞI KIVANÇ CESUR” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *450* personel (41) operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*
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