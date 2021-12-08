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Son dakika | Yüzlerce personel katılıyor! PKK'ya Eren Kış-12 operasyonu

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Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Son dakika | Yüzlerce personel katılıyor! PKK’ya Eren Kış-12 operasyonu

Son dakika haberi...PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van İlinde “EREN KIŞ-12 TENDÜREK ŞEHİT JANDARMA KIDEMLİ BİNBAŞI KIVANÇ CESUR” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *450* personel (41) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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