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Son dakika | MİT ve TSK'dan PKK'ya nokta operasyonu

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Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Son dakika | MİT ve TSK’dan PKK’ya nokta operasyonu

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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