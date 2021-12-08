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Diyarbakır'da öldürülüp cesedi yakılan Mehmet Berat Kağanarslan'ın katili kim? Kayıp Kübra Ekin mi öldürdü?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2021
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Diyarbakır’da öldürülüp cesedi yakılan Mehmet Berat Kağanarslan’ın katili kim? Kayıp Kübra Ekin mi öldürdü?

Son dakika... Mehmet Berat Kağanarslan'ın katili bulundu mu? 22 Ekim’de ailesinin kayıp ilanı verdiği Mehmet Beraat Kağanarslan'ın, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulunan cansız bedene ait olduğu açıklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, konu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Diyarbakır'da öldürülüp cesedi yakılan Mehmet Berat Kağanarslan'ın katili kim? Kayıp Kübra Ekin mi öldürdü? İşte cevaplar...

Son dakika... Diyarbakır'da öldürülüp cesedi yakılan Mehmet Berat Kağanarslan olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Diyarbakır'da vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi bulunmuş ve yapılan otopsi ve ailelerden alınan DNA örneklerinin ardından 22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Mehmet Beraat Kağanarslan'a ait olduğu saptanmıştı. Olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Diyarbakır'da öldürülüp cesedi yakılan Mehmet Berat Kağanarslan'ın katili kim? Kayıp Kübra Ekin mi öldürdü? İşte haberin detayları...

MEHMET BERAT KAĞANARSLAN'IN KATİLİ KİM?

Mehmet Beraat Kağanarslan'ın ölümüyle ilgili soruşturması sürerken, olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayetle ilgili 13 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır'da bir süredir kendisinden haber alınamadığı belirtilen 22 yaşındaki Kübra Ekin'in, 7 zanlının tutuklandığı cinayete ilişkin, delilleri kararttığı iddiasıyla arandığı öğrenildi.

Tutuklanan bir şüpheli ile yurt dışına çıkmak için başvuru yaptığı tespit edilen ancak pasaport alamadığı öğrenilen Ekin'in bulunması için güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Mehmet Beraat Kağanarslan'ın cesedinin arazide bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı tutuklanmış, soruşturma kapsamında 2 zanlıdan birinin 25 Ekim'de yurt dışına çıktığı, diğerinin de 15 Kasım'da silahla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

KAYIP KÜBRA EKİN Mİ ÖLDÜRDÜ?

Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin'in, Bismil ilçesinde arazide bulunan erkek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada cinayet delillerini kararttığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.

ALIŞVERİŞE DİYE ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Kübra Ekin, 13 Kasım günü Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e 'alışverişe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Kızının bulunmasını isteyen Rahime Özdemir, 'soruşturmanın etkin yürütülmesi için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne başvurmuştu. Basına da yansıyan olay sonrası Ekin'in bulunması için özel ekip kurulmuştu.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİ İLE PASAPORT ÇIKARMIŞ

Yapılan araştırmada, Kübra Ekin'in, Kağanarslan cinayetinin asli şüphelilerinden tutuklanan F.F. ile birlikte 9 Kasım'da aynı gün pasaport müracaatı yaptığı ve Ergani ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekin'in en son Hazro ilçesi civarında görüldüğü bildirildi. Kübra Ekin'in yurt dışına kaçan şüpheliyle birlikte gittiği değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİYİ TEŞHİS EDEMEMİŞ

Bu arada Kübra Ekin'in kıyafetinden dolayı saldırıya uğradığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli olarak tespit edilen Ö.A.'nın yakalandığı ortaya çıktı. Emniyete davet edilen Ekin'in ise teşhiste, 'O, olup olmadığını bilmiyorum' deyince Ö.A.'nın serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ekin'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan özel ekiplerin yoğun çalışması halen devam ediyor.

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