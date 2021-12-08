Son dakika... Diyarbakır'da öldürülüp cesedi yakılan Mehmet Berat Kağanarslan olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Diyarbakır'da vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi bulunmuş ve yapılan otopsi ve ailelerden alınan DNA örneklerinin ardından 22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Mehmet Beraat Kağanarslan'a ait olduğu saptanmıştı. Olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Diyarbakır'da öldürülüp cesedi yakılan Mehmet Berat Kağanarslan'ın katili kim? Kayıp Kübra Ekin mi öldürdü? İşte haberin detayları...

MEHMET BERAT KAĞANARSLAN'IN KATİLİ KİM?

Mehmet Beraat Kağanarslan'ın ölümüyle ilgili soruşturması sürerken, olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayetle ilgili 13 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır'da bir süredir kendisinden haber alınamadığı belirtilen 22 yaşındaki Kübra Ekin'in, 7 zanlının tutuklandığı cinayete ilişkin, delilleri kararttığı iddiasıyla arandığı öğrenildi.