Son dakika gelişmesi: Kübra Ekin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin cinayet şüphelisi mi?
Kübra Ekin olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Mayıs ayında giydiği kıyafeti nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayan Kübra Ekin, 13 Kasım tarihinde annesine alışverişe gidiyorum diyerek evden çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı. Kayıp Kübra Ekin ile ilgili gelen haberler sonrası 'Kübra Ekin ciyanet şüphelisi mi?' gibi sorular akıllara geldi. Peki, Kübra Ekin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin cinayet şüphelisi mi? İşte haberin detayları...
Son dakika... Kübra Ekin bulundu mu? Diyarbakır'da mayıs ayında giydiği kıyafeti nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısı uğrayan Kübra Ekin'den yaklaşık bir aydır haber alınamıyor. Kübra Ekin'i bulmak için özel bir ekip kurulurken, kayıp genç kız ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Kübra Ekin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin cinayet şüphelisi mi? İşte son gelişmeler...
KÜBRA EKİN BULUNDU MU?
Kübra Ekin'i bulmak için Gaziantep İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Her ihtimali ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin'in yol güzergahındaki mobeseler ile iş yeri kameralarını inceledi. Kübra'nın gittiği mekanları belirlemeye çalışan ekipler, arkadaşlarının da ifadesine başvurdu. Ancak şu ana kadar Kübra'ya dair bir iz bulunamadı.
KÜBRA EKİN ŞİDDET OLAYI NEDİR?
Kübra Ekin, 2021 Mayıs ayında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kıyafeti nedeniyle kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, iki dişi kırılan, sağ elinin bileği incinen Kübra Ekin, hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.
MEHMET BERAT KAĞANARSLAN OLAYI NEDİR?
Bismil'de 5 Kasım'da, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Tatlıçayır Mahallesi Demirhan mezrasında 24 Ekim'de kaybolan Mehmet Berat Kağanarslan'ın (29) cesedinin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Tutuklanan bir şüpheli ile yurt dışına çıkmak için başvuru yaptığı tespit edilen ancak pasaport alamadığı öğrenilen Ekin'in bulunması için güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedinin arazide bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı tutuklanmış, soruşturma kapsamında 2 zanlıdan birinin 25 Ekim'de yurt dışına çıktığı, diğerinin de 15 Kasım'da silahla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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- Son dakika gelişmesi: Kübra Ekin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin cinayet şüphelisi mi?
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