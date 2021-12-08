Son dakika gelişmesi: Kübra Ekin bulundu mu? Diyarbakır’da kaybolan Kübra Ekin cinayet şüphelisi mi?

Son dakika... Kübra Ekin bulundu mu? Diyarbakır'da mayıs ayında giydiği kıyafeti nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısı uğrayan Kübra Ekin'den yaklaşık bir aydır haber alınamıyor. Kübra Ekin'i bulmak için özel bir ekip kurulurken, kayıp genç kız ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Kübra Ekin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin cinayet şüphelisi mi? İşte son gelişmeler...

KÜBRA EKİN BULUNDU MU?

Kübra Ekin'i bulmak için Gaziantep İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Her ihtimali ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin'in yol güzergahındaki mobeseler ile iş yeri kameralarını inceledi. Kübra'nın gittiği mekanları belirlemeye çalışan ekipler, arkadaşlarının da ifadesine başvurdu. Ancak şu ana kadar Kübra'ya dair bir iz bulunamadı.