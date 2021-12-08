KYK sonuçları heyecanla bekleniyor! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim eğitimi gören öğrencilere yönelik burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Öğrencilerin eğitim süreci boyunca maddi açıdan desteklenmeleri için verilen bırs ve kredinin bu seneki başvuruları tamamlandı. Peki, KYK sonuçları son durum nedir? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçların açıklanacağı tarih henüz duyurulmasa da, bir önceki dönemlere baktığımızda bazı tarihler detaylar ön plana çekiyor. 2020-2021 dönemi burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021-2022 başvuru sonuçlarının aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.