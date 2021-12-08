CHP'li İSPARK'ın zararı Sayıştay raporunda: Herkese özel sağlık sigortası...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK, Sayıştay'a verdiği mali tabloya göre 2020'de 41 milyon 351 bin 130 lira zarar etti. 2020 yılına ait raporunda, İSPARK'ta görev yapan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bir kısım personel ve bunların aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı belirtildi.
Sayıştay'ın 2020 yılına ait raporunda, İSPARK'ın mali tablosu ve denetim bulgularına yer verildi.
Mali tabloda, İSPARK'ın gelirlerini oluşturan net yurt içi satışları 334 milyon 488 bin 988 lira, faaliyet alacakları 2 milyon 795 bin lira, şüpheli ticari alacaklar 2 milyon 414 bin lira, faaliyet borçları 35 milyon 803 bin lira, dönem net zararı ise 41 milyon 351 bin 130 lira olarak açıklandı.
AİLE ÜYELERİNE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI
Sayıştay'ın raporunda, İSPARK'ta görev yapan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bir kısım personel ve bunların aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı belirtildi.
Raporda, İSPARK'ta çalışan genel müdür ve yardımcısı ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri için özel sağlık sigortası yaptırılabileceği ancak bunlar dışında kalan müdür, hukuk müşaviri, danışman, proje uzmanı, şef kadrolarında bulunanlar için uygulamadan vazgeçilmesi istendi. Ayrıca tüm personelin aile efradı için özel sağlık sigortası bedelinin şirket tarafından karşılanması uygulamasından vazgeçilmesi uyarısında bulunuldu.
Sayıştay raporunda ayrıca İSPARK'ın hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, usul ve esaslara aykırı olarak şirketin, doğrudan hizmet alımında bulunduğu tespit edildi.
Raporda bu sebeple şirketin yüzde 18 KDV maliyetine katlandığını belirtilerek, "Sonrasında KDV hesaplamalarında, mezkur KDV, şirket tarafından tahsil edilen ve devlete ödenecek vergiden indirildiğinden, ödenecek KDV'nin de azalmasına neden olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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