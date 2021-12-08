İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Meteoroloji 35 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarında bulunurken, 12 il yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı, yok mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul için bu hafta kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkâri, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır. Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18,7 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı.