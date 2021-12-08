İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı, yok mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgası kısa süre önce ülkemize girdi. Havaların soğuması sonrasında vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Meteoroloji 35 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarında bulunurken, 12 il yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı, yok mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Meteoroloji 35 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarında bulunurken, 12 il yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı, yok mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul için bu hafta kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkâri, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır. Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18,7 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı.
HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve Sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'DA FIRTINA
Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve Fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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