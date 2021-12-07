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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri yakalandı

Güvenlik güçleri, Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelilerini yakaladı. Kimlik sorgusunda şüphelilerin "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan kayıtları olduğu belirlendi.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı.

Güvenlik güçleri, Elçili köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan S.H ve F.G'yi yakaladı.

Kimlik sorgusunda şüphelilerin "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan kayıtları olduğu belirlendi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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