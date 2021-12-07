TBMM'de yüksek tansiyon! MHP'li vekil Akçay HDP'lilerin yüzüne söyledi: Siz PKK'nın kendisi olmuşsunuz
TBMM'de tansiyon bir kez daha yükseldi. TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında MHP ve HDP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. HDP'nin kapatılması gerektiğini söyleyen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "HDP’yi PKK destekçiliği olarak söylemek eksikliktir. Siz PKK’nın bizatihi kendisi olmuşsunuz." dedi. İşte detaylar...
TBMM 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Görüşmeler esnasında MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştiren bir konuşma yaptı.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise MHP Milletvekili Feti Yıldız'ın konuşmasını kendilerine yönelik sataşma olarak algıladı. Bunun üzerine MHP ile HDP Grup Başkanvekilleri arasında tartışma çıktı.
"PKK'NIN BİZATİHİ KENDİSİ OLMUŞSUNUZ"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay şöyle konuştu:
"'PKK sizi tükürüğü ile boğar' sözlerini kim söyledi? HDP'li vekiller. 'Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz' diyenler, 'Apo'un heykellerini dikeceğiz' diyenler HDP'li vekiller. Daha önce de söyledim. HDP'yi PKK destekçiliği olarak söylemek eksikliktir. Siz PKK'nın bizatihi kendisi olmuşsunuz. Biz görüşlerimizi Anayasa Mahkemesi'ne yönelik söyleriz."
Beştaş, MHP'nin bazı üyelerinin suç işlediklerini ve Anayasa Mahkemesi'nin üzerinde baskı kurmak istediklerini iddia ederek, MHP'nin giderek küçüldüğünü iddia etti.
"HDP KAPATILMALIDIR"
Akçay, HDP'nin PKK'nın bir uzantısı olmasının ezikliği ile bu sözleri söylediğini belirterek, "HDP kapatılmalıdır. Tek sebebi de PKK'nın uzantısı olmasıdır. HDP'nin hiçbir iradesi yok. Kendi Yönetim Kurullarını, milletvekili adaylarını, Belediye Meclisi adaylarını bile kendi kurumsal yapısıyla belirlemeyip, Kandil tarafından belirlenen terör örgütünün uzantısıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörist hücresi değildir, olmayacaktır" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MECLİS'İ KARIŞTIRAN EL HAREKETİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı. Ahlak dışı hareket sonrası, AK Parti'li vekillerden tepki gecikmedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.
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