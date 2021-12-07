Yemek sepeti çöktü mü, sorun mu var? Teknik arıza ne zaman düzelecek? Yemeksepeti restoran destek hattı

Yemek Sepeti çöktü mü? Dijital ortamda restoranlar üzerinden sipariş verme olanağı sağlayan Yemek Sepeti uygulamasında son dakika erişim sorunu yaşanıyor. Teknik arıza olarak duyurulan erişim probleminin ardından 'Yemeksepeti çöktü mü?' gibi sorular gündeme geldi. Yemek siparişi vermek isteyen vatandaşlar, sorunun ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Peki, Yemek sepeti çöktü mü? Yemeksepeti teknik arıza ne zaman düzelecek? İşte Yemek Sepeti restoran destek hattı ve ayrıntılar...

YEMEK SEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yemek Sepeti uygulamasına şu anda erişim sağlanamıyor. Yemeksepeti tarafından yapılan açıklamada, "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.

YEMEK SEPETİ RESTORAN DESTEK HATTI

Yemeksepeti müşteri hizmetleri numarasını arayarak restoran destek hattına bağlanabilirsiniz.

Yemek sepeti müşteri hizmetleri numarası: 0212 359 18 00