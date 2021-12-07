Yemek sepeti çöktü mü, sorun mu var? Teknik arıza ne zaman düzelecek? Yemeksepeti restoran destek hattı
Son dakika... Yemek sepeti çöktü mü? Yemek siparişi verilen internet sitesi Yemek Sepeti'nde teknik arıza problemi yaşanıyor. Yemek siparişi verecek olan vatandaşlar, sistemdeki sorunun ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Yemek sepeti çöktü mü? Yemeksepeti teknik arıza ne zaman düzelecek? İşte Yemek Sepeti restoran destek hattı ve erişim sorununa ilişkin son gelişmeler...
Yemek Sepeti çöktü mü? Dijital ortamda restoranlar üzerinden sipariş verme olanağı sağlayan Yemek Sepeti uygulamasında son dakika erişim sorunu yaşanıyor. Teknik arıza olarak duyurulan erişim probleminin ardından 'Yemeksepeti çöktü mü?' gibi sorular gündeme geldi. Yemek siparişi vermek isteyen vatandaşlar, sorunun ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Peki, Yemek sepeti çöktü mü? Yemeksepeti teknik arıza ne zaman düzelecek? İşte Yemek Sepeti restoran destek hattı ve ayrıntılar...
YEMEK SEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?
Yemek Sepeti uygulamasına şu anda erişim sağlanamıyor. Yemeksepeti tarafından yapılan açıklamada, "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.
YEMEK SEPETİ RESTORAN DESTEK HATTI
Yemeksepeti müşteri hizmetleri numarasını arayarak restoran destek hattına bağlanabilirsiniz.
Yemek sepeti müşteri hizmetleri numarası: 0212 359 18 00
"YEMEKSEPETİ NAR" İLE RESTORANLAR İNDİRİMLİ HİZMET VE ÜRÜNLERLE BULUŞUYOR
Yemeksepeti, yeni projesi 'Yemeksepeti Nar' kapsamında seçili markalarla iş birlikleri yapıp, üye restoranlara verimlilik ve tasarruf imkanı sunuyor.
Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 60 bine yakın restoran iş ortağıyla hizmet veren şirket, yeni projesi Yemeksepeti Nar ile üye restoranlarına gıda, temizlik, akaryakıt ve mutfak malzemesi gibi ürün ve hizmetlerden indirimli olarak faydalanma imkanı sağlıyor.
Yemeksepeti Portakal uygulaması üzerinden giriş yapılabilen 'Nar' hizmetinde üye restoranlara indirimler ve avantajlar sunan birçok sektörden çok önemli markalar yer alıyor. Günden güne büyüyen ve yeni markaların katıldığı Nar projesinde halihazırda yer alan Eczacıbaşı, İş Bankası, İpragaz, Lukoil, CRK Global gibi onlarca marka üye restoranlara indirimli hizmet ve ürünler sunarak maliyetlerin düşmesini ve karlılığın artmasını sağlıyor.
Nar projesine katılan markalar da Yemeksepeti'nin 60 bine yakın restoran ve iş ortağına sundukları hizmet ve ürünlerle satış hacimlerini artırıyor ve yeni müşteriler kazanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CSO) Sertaç Şener, üye restoranlarının Yemeksepeti yolculuğunu yeni faydalarla zenginleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Bu nedenle üye restoranları, seçili markaların sunduğu indirimli hizmet ve ürünlerle buluşturmak için Yemeksepeti Nar projesini başlattıklarını aktaran Şener, Yemeksepeti üye restoranlarının işlerini geliştirmek için kullanmakta oldukları Portakal platformu üzerinden Yemeksepeti Nar hizmetine kolayca ve ücretsiz olarak ulaşılabileceklerini ifade etti.
Şener, proje sayesinde restoranların tasarruf yaparak maliyetlerini düşüreceklerini, karlılıklarını ve verimliliklerini artıracaklarını vurgulayarak, 'Yemeksepeti Nar projesine katılan markalarımız da restoranlarımızla birlikte yeni müşterilere ulaşacaklar ve satış hacimlerini artırma fırsatı yakalayacak. Nar bereketiyle herkesin kazanacağı bu hizmetle ekonomiye katkı sunduğumuz için çok mutluyuz.' değerlendirmesinde bulundu.
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