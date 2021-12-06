Yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık Cuma günü yılbaşı kutlaması yasak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık yılbaşı için geri sayım başladı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala gözler yılbaşında yasak uygulanıp uygulanmayacağına çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış, etkinliklere izin verilmemişti. 2022 yılbaşı için geri sayım başlarken, bu sene de kısıtlama olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık Cuma günü yılbaşı kutlaması yasak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
Yılbaşında yasak var mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanış ve kutlamalara izin verilmemişti. 2022 yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte gözler yılbaşı kutlamalarına çevrildi. Bu sene sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık Cuma günü yılbaşı kutlaması yasak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...
YILBAŞINDA YASAK VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere herhangi bir kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ ŞENER'DEN OMİCRON VARYANTINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, uluslararası bir araştırmanın, Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu gösterdiğini ve bunun Kovid-19'un "mevsimsel bir hastalığa" dönüşmesinin işareti olabileceğini bildirdi.
Prof. Dr. Şener, yaptığı açıklamada, Omicron varyantının kıtalararası dolaşıma geçtiğini ve yakın zamanda Türkiye'de de görülmesinin beklendiğini belirtti.
Omicron'un çok hızlı bulaşan bir varyant olduğunu aktaran Şener, buna karşın hastanelere yatış oranlarında artışa neden olmadığını ve verilere göre klinik tabloların hafif seyrettiğini kaydetti.
Şener, Omicron'un girdiği ülkelerde günlük vaka sayılarının anormal artacağına işaret ederek, "Mart 2022'ye kadar tüm Avrupa'da dolaşan varyantların yarısından çoğunun Omicron olacağı hesaplanıyor. Çünkü önümüzde Güney Afrika örneği var. Çok kısa sürede, 2 haftada dolaşan varyantların yüzde 75'i Omicron oldu ve daha da önemlisi test pozitiftik oranı yüzde 4'ten yüzde 24'e çıktı. Bu baş döndürücü bir hız." ifadelerini kullandı.
Bu varyantın nasıl geliştiğine dair çeşitli teoriler bulunduğunu anlatan Şener, şu bilgileri paylaştı:
"ABD, Kanada ve Hindistan'dan bilim insanlarının ortak çalışmasında Omicron'da daha önceki varyantlarda olmayan ve mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile çok benzer bir genom dizisine sahip olduğu gösterildi. Bu aslında Omicron varyantı, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir ama her şeye rağmen henüz sevinmek için çok erken, çünkü bu salgın döneminde çok sık bu bilimsel duygusal dalgalanmaları yaşadık. Her şeyden önce halen ülkemizde baskın varyant Delta ve mevcut aşılardan kaçamıyor ve her varyanta etkili, tek etkili mücadele metodu ise maske, mesafe ve hijyen…"
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