Yılbaşında yasak var mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanış ve kutlamalara izin verilmemişti. 2022 yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte gözler yılbaşı kutlamalarına çevrildi. Bu sene sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık Cuma günü yılbaşı kutlaması yasak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...

YILBAŞINDA YASAK VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere herhangi bir kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.