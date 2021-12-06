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Van'da 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2021
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Van’da 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Van'da polisin 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı. Organizatörler ile kullanılan araç ve otel sahiplerine ise toplam 512 bin 461 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 10 ayrı adrese yapılan baskınlarda 17 organizatör, gözaltına alındı. Organizatörler ile kullanılan araç ve otel sahiplerine ise toplam 512 bin 461 TL idari para cezası uygulandı. Soruşturma devam ediyor.

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