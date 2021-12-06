İstanbul’da yeni hafta trafikle başladı! Milyonlar yolda kaldı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrederken öğrenciler ile iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.