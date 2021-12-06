İstanbul'da yeni hafta trafikle başladı! Milyonlar yolda kaldı
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde iş ve okul için yola çıkan milyonlarca vatandaş yolda kaldı. Aksayan seferler ve trafiğin yavaş seyretmesi İstanbul'daki trafik çilesini bir kez daha gözler önüne serdi.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrederken öğrenciler ile iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.
Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Ankara istikametinde Sultanbeyli bölgesi, Edirne istikametinde ise Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu gözleniyor. D-100 kara yolunda her iki istikamette de Maltepe, Pendik ve Tuzla bölgelerinde trafik yavaş ilerliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de Avrupa Yakası yönünde trafik artıyor.
Küçükyalı'da yapılan yol çalışması nedeniyle yoğunluk önceki haftalara göre artarken sürücüler yan yolu ve sahil yolunu tercih ediyor.
Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafik zaman zaman aksıyor.
TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevkisi arasında trafik durma noktasına geldi.
Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artarken D-100 kara yolu Mecidiyeköy bağlantı yollarında zaman zaman yoğunluk oluştu.
Öte yandan İBB CepTrafik verilerine göre kentteki trafik yoğunluğu 08.30 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.
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