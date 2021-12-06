Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri iptal

Buna göre, Gökçeada'dan 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise 15.00 ve 19.00'daki seferler ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00'daki tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.

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