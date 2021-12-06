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Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 06.12.2021 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021
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Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri iptal

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe hatlarında tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe hatlarında tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada'dan 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise 15.00 ve 19.00'daki seferler ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00'daki tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.

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