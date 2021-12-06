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Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un doğum gününü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2021
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Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’un doğum gününü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Başkan Sadır Caparov'u doğum gününü dolayısıyla kutladı. "İki devletin güvenliğinin, istikrarının ve refahının temeli olan yakın tarihi ve kültürel bağlarla birbirimize bağlıyız." diyen Erdoğan, "Kırgızistan ile stratejik düzeyde devam eden ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz." mesajını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın, 53'üncü yaş gününü kutlayan Caparov'a gönderdiği telgrafta, sağlık ve mutluluk, Kırgızistan'ın dost ve kardeş halkına da barış ve refah diledi.

"İki devletin güvenliğinin, istikrarının ve refahının temeli olan yakın tarihi ve kültürel bağlarla birbirimize bağlıyız." diyen Erdoğan, "Kırgızistan ile stratejik düzeyde devam eden ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, ülkede 28 Kasım'da barışçıl bir ortamda gerçekleştirilen milletvekili seçimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanını ve Kırgız halkını bir kez daha canıgönülden tebrik etti.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Tüp ilçesinin Ken-Suu köyünde 6 Aralık 1968'de doğan Caparov, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bu yılın başında oturmuştu.



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