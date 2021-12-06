Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’un doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın, 53'üncü yaş gününü kutlayan Caparov'a gönderdiği telgrafta, sağlık ve mutluluk, Kırgızistan'ın dost ve kardeş halkına da barış ve refah diledi.

"İki devletin güvenliğinin, istikrarının ve refahının temeli olan yakın tarihi ve kültürel bağlarla birbirimize bağlıyız." diyen Erdoğan, "Kırgızistan ile stratejik düzeyde devam eden ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.