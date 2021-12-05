Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 5 Aralık Pazar vaka ve vefat sayıları

VAKA SAYILARI 20 BİNİN ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.