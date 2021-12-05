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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 5 Aralık Pazar vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 5 Aralık Pazar vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük vaka, vefat ve aşılama verilerini muhteva eden koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 5 Aralık Pazar günü kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kovid-19 nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki son durumu gösteren tabloyu paylaştı. İşte 5 Aralık 2021 günü Türkiye'deki vaka ve vefat sayıları...

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

VAKA SAYILARI 20 BİNİN ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

4 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

3 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

2 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

1 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

30 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

29 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

28 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

27 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

26 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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