Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 5 Aralık Pazar vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük vaka, vefat ve aşılama verilerini muhteva eden koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 5 Aralık Pazar günü kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kovid-19 nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki son durumu gösteren tabloyu paylaştı. İşte 5 Aralık 2021 günü Türkiye'deki vaka ve vefat sayıları...
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
VAKA SAYILARI 20 BİNİN ALTINDA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.
28 KASIM KOVİD-19 TABLOSU
27 KASIM KOVİD-19 TABLOSU
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