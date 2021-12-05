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Samsun'da yere tükürme kavgası: 2 yaralı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Samsun’da yere tükürme kavgası: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde 'yere tükürme' meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. ve Tolga Ş. caddede yere tüküren Şener T.'yi ikaz etti. Çıkan tartışmada Şener T. kendisini ikaz eden Ahmet D. ve Tolga Ş.'yi bıçakladı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Tolga Ş., ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Şener T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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