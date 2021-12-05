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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik verileri açıkladı! İşte vaka haritası

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Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik verileri açıkladı! İşte vaka haritası

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka haritasını paylaşarak, "20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 'KALABALIK ORTAM' UYARISI

Günlük Kovid-19 tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, ''Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

3 ARALIK

2 ARALIK

1 ARALIK

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