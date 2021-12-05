Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden de bilgi alan Erdoğan saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanına geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi.
Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan yetkililerden de bilgi aldı.