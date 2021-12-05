AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şiddete uğrayan, ötekileştirilen, haklarından mahrum bırakılan, göç yollarında hayat mücadelesi veren, terörün zulmüne uğrayan kadınlar için mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, kadının gücünün, bireyin, toplumun, ülkenin, siyasetin, insanın gücü ve medeni toplumun temeli olduğunu belirtti.

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 87. yıl dönümünü tebrik eden Çelik, şunları kaydetti:

"5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. Atatürk'ün büyük vizyonu ile kadınlarımız dünyadaki pek çok ülkenin kadınlarından önce bu hakka kavuştular. Kadınlarımızın elde ettiği hakları, ülkemiz ve insanımız için büyük değerlere dönüştürdüklerine dünya defalarca şahit oldu. Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatının her safhasında kadınların siyaset ve toplum hayatında güçlü yer edinmelerine büyük önem verdi. AK Parti iktidarları döneminde, kadınların haklarının güçlenmesi ve gelişmesi için devasa adımlar atıldı. Kadınların gücünün, insanın gücü olduğunu bilerek çalışmaya devam ediyoruz. Şiddete uğrayan, ötekileştirilen, haklarından mahrum bırakılan, göç yollarında hayat mücadelesi veren, terörün zulmüne uğrayan kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz."