Son dakika: Tunceli’den acı haber: 1 asker şehit düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor." dedi.

ACI HABER: 1 ASKER ŞEHİT

Bakan Soylu, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." açıklamasını yaptı.







BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERİN 6 ODALI SIĞINAĞI İLE DEPOSU İMHA EDİLDİ

Bingöl'de sürdürülen 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 depo ile 6 odalı sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.





İl Jandarma Komutanlığı'nca Bingöl kırsalında sürdürülen 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında yapılan arazi taramasında, 1 depo ve 6 odalı sığınak tespit edildi. Teröristlerin kullandığı depo ile sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve depo, içindeki malzemelere imha edilerek, kullanılamaz hale getirildi.