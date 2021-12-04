Öğretmen Meslek Kanunu TBMM'ye geliyor! Hangi öğretmenler kadroya geçecek? Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yakın zamanda TBMM’ye sunulacağı duyurmasının ardından vatandaşlar Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ne zaman TBMM'ye sunulacağını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin AK Parti'den flaş bir son dakika açıklaması geldi. Sağlık çalışanlarına iyileştirme ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne olacak? Seyyanen zam için tarih...
Türkiye'de asgari ücret, Öğretmenlik Meslek Kanunu, sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirme gibi konular son dönemde gündemdeki yerini korurken hükümetten flaş bir açıklama geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖĞRETMENLERE MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu. Öğretmenlerin taleplerinin, beklentilerinin her zaman göz önünde tutulduğunu bildiren Erdoğan, şunları söyledi;
Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi adımlar attık. Başkaları, öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha eğitim camiamızda paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz.
Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz erdiğimiz gibi 3600' çıkarıyoruz. Ayrıca Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar"
Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisan yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisansüstü eğitim için çok önemli teşvikler vereceğiz.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER: MEMNUNİYET DUYUYORUZ
"Şunu çok iyi biliyoruz ki, eğitimde istediğimiz alanı güçlendirelim, istediğimiz alana yatırımlar yapalım. Bir eğitim sistemi ancak öğretmenleri kadar başarılı ve güçlüdür. Dolayısıyla öğretmenlerimize yapılacak her yatırım, eğitim sistemimizin başarısını doğrudan etkileyecektir. Öğretmenlerimizin üstlendiği görev ve sorumluluk, sosyal ve mali haklarına yönelik yasal bir güvenceyi de zorunlu hale getirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında meclise sunulacak olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu hususta destekleri için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."
OLMUŞUN ÇOK ÇOK FEVKİNDE BİR ZAM OLACAK
Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili "Bir defa, 3600 ek göstergeyle ilgili olanlar olsun, asgari ücretle ilgili olsun bizler daha dün akşam TV programında ne dedik? Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışmasını bakanımız başlattı. Kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Ve asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız" dedi.
'YILBAŞINDAN İTİBAREN HERKESİ TATMİN EDECEK ÇOK GÜÇLÜ BİR ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAKTIR'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ekonomik anlamda milleti rahatlatacak adımların atılacağını söyleyen Kurtulmuş, şu açıklamada bulundu:
"Enflasyon dolayısıyla market ve pazardaki fiyatların yukarıya çıktığını biliyoruz. Kararlı bir şekilde vatandaşımızın alım gücünü artıracak tedbirleri alıyoruz. Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİSE GELİYOR
Kurtulmuş ayrıca "Yine aynı şekilde bu hafta içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarıyla ilgili iyileştirme, seyyanen zamla ilgili düzenleme, öğretmenlik yasasıyla ilgili teklif Meclis'e geliyor." ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM
3600 ek gösterge gibi, emeklilerin durumunun iyileştirilmesi ve diğer konularla ilgili çalışmalar nihai noktaya geliyor. Meclis'teki bu bütçe trafiği geçtikten sonra inşallah bunları halledeceğiz, yoluna koyacağız ve vatandaşımızı asla enflasyonun ortaya çıkardığı bu ağır tablonun altında ezdirmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yanında olacağız, bir farkla biz milletimizin oylarını almak ya da onlara bir şeyi eksik yanlış söyleyerek zihinlerini çelmek için değil, biz milletimizin gönüllerini kazanmak için taleplerine kulak veriyoruz. Bu kadronun en önemli özelliği de budur."
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