Mersin Valiliği CHP mitingine kaç kişinin katıldığını açıkladı

KILIÇDAROĞLU, MERSİN'DE UMDUĞUNU BULAMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüz binlerin katılmasını beklediği miting için bugün Mersin'e gitti. CHP, miting için tahsis edilen meydandan daha büyük bir meydan talep etmiş, kalabalığın verilen meydana sığmayacağını ifade etmişti. Ancak CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun umduğu ile karşısında bulduğu aynı olmadı.

HDP, İYİ PARTİ VE TİP DESTEK VERDİ: 29 İLDEN OTOBÜS KALDIRILDI

Mersin'de düzenlenen mitinge katılımın yüksek olması için CHP'nin yanı sıra HDP, İYİ Parti ve TİP seferber oldu. Meydana 29 ilden otobüs kaldırılarak vatandaş getirildi. 4 partinin seçmeninin toplandığı meydanda yüz binler bekleniyordu ancak 21 bin 500 kişi toplanabildi. Gelenlerin 9 bin 500'ünün ise 29 ilden toparlanan ve otobüs ile getirilenler olduğu tespit edildi.

MİLLET BAHÇESİNİ DE TALEP ETMİŞLERDİ ANCAK MEYDAN BİLE TAM DOLMADI

CHP'ye tahsis edilen miting meydanının hemen yanında Millet Bahçesi vardı. CHP, kalabalığın dolup taşacağını ifade etmiş, bu alanı da miting için istemişti. Ancak Millet Bahçesi boş kaldı, meydanda da seyreklikler dikkat çekti.