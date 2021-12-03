Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 3 Kasım Cuma vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 3 Kasım Perşembe günü Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte tüm detaylarıyla 3 Kasım 2021 vaka ve vefat tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA
Günün Kovid-19 tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.'' ifadelerini kullandı.
26 KASIM KOVİD-19 TABLOSU
25 KASIM KOVİD-19 TABLOSU
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaderimin Oyunu dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Kaderimin Oyunu dizisi oyuncu kadrosu ve konusu...
- Asgari ücret zammı için kritik karar... Bütün maaşlarda artış yaşanacak! AGİ ile birlikte 483,28 liraya çıkabilir...
- Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021? İşte detaylar...
- 3 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödül ve haftanın kazananı...
- Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı: 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? Başvuru şartları ve kadrolar...
- Survivor 2022 All Star kadrosu açıklanıyor... Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı duyurmuştu
- Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! En düşüğü 3.276 TL olacak!
- ALES/3 ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2021 ALES sonuçları ayın kaçında belli olacak?
- Lazio Galatasaray maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi Lazio GS maçı ayın kaçında oynanacak?
- VGM bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM ortaöğrenim yükseköğrenim burs sonuçları ne oldu?
- Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan davası sonucu nedir? Musa Orhan serbest mi kaldı?
- Gelinim Mutfakta 3 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu, kim gitti? Gelinim Mutfakta birinci kim?