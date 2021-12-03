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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 3 Kasım Cuma vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 3 Kasım Cuma vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 3 Kasım Perşembe günü Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte tüm detaylarıyla 3 Kasım 2021 vaka ve vefat tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Günün Kovid-19 tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye’de omicron varyantına rastlanıldı mı? TÜRKİYE'DE OMİCRON VARYANTINA RASTLANILDI MI?

2 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

1 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

30 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

29 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

28 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

27 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

26 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

25 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

24 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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