Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 3 Kasım Cuma vaka ve vefat sayıları

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Günün Kovid-19 tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.'' ifadelerini kullandı.