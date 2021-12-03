Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınır hattındaki birliklerde denetimlerde bulundu. Bakan Akar ve komutanlar, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti. Ardından Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar, faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Bakan Akar ve komutanlar, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti. Ardından Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar, faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantının şu anda da devam ettiği öğrenildi.
Bu arada ziyaretin Suriye'de Beşar Esad rejiminin sözde halk meclisinin Hatay'ı ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
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