Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? TÜİK ve Merkez Bankası’nın hedef alınmasının perde arkasında ne var?

Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? Devlet kurumlarının önünde siyasi rant çabası mı? Devlet kurumları önünden toplumsal provokasyon hamlesi mi? CHP devlet kurumlarını neden itibarsızlaştırma çabası içinde? TÜİK ve Merkez Bankası'nın hedef alınmasının perde arkasında ne var? Prof. Dr. Zakir Avşar ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Zakir Avşar ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Avşar, "Kılıçdaroğlu çok provokatif bir muhalefet tarzı izliyor. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir." dedi. Kızıltaş ise, "Dostlarıyla iktidara geleceklerini söyleyen birilerinin dostları tarafından başlatılan döviz saldırısının uzantısı olarak Türkiye’de değişik davranışlarda bulunup siyasi rant toparlamaya çalıştıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN