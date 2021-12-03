Lodos İstanbul'a geri dönüyor! 5 günlük hava durumu açıklandı! Hafta sonu sağanak ve fırtına var
Geçtiğimiz hafta başında İstanbul'u gün boyunca etkisi altına alan lodos yeniden geliyor. Birçok çatının uçmasına, ağaçların devrilmesine neden olan lodos bir kez daha Marmara'yı vuracak. Meteoroloji'nin açıklamalarını A Haber canlı yayınında aktaran Erdal Kuruçay, "Lodos İstanbul'a yeniden dönüyor. İstanbulluları yağışlı bir hafta sonu bekliyor." dedi. İşte Meteoroloji'nin açıkladığı 5 günlük hava durumu.
A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, Meteoroloji'nin İstanbul için Sarı Kod ile lodos uyarısında bulunduğunu duyurdu.
Canlı yayında milyonlarca vantadaşa uyarıları aktaran Kuruçay, "lodos geri dönüyor" dedi. Meteoroloji'nin açıklamalarını aktaran A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, "Marmara Bölgesi'ndeki lodosun 129 km/h'a kadar çıkmıştı. Ancak bu kez o kadar yüksek olmayacak. Buna rağmen tedbirli olmakta fayda var. Çatı uçması, ağaç devrilmesi olabilir. Akdeniz'i ve ardından Ege ile Marmara'yı etkileyecek." ifadelerine yer verdi.
"75/KM/H BEKLENİYOR"
İstanbul'da beklenen lodosun şiddetinin 75 KM/H'ye kadar çıkabileceğini belirtti.
Önemli açıklamalarda bulunan Kuruçay, "Lodos İstanbul'a yeniden dönüyor. İstanbulluları yağışlı bir hafta sonu bekliyor. Geçtiğimiz hafta Marmara'yı vuran lodos kadar şiddetli değil ancak etkisini hissettirecek. Lodosa karşı diikali olunması yönünde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi." şeklinde konuştu.
DENİZLİ'YE SARI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de beklenen sağanak yağışına karşı 'Sarı' uyarıda bulunarak vatandaşların tedbirli olunması konusunda uyardı.
Denizli ve Ege Bölgesi'nde bu günden itibaren sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
"Denizli'de 4 Aralık 2021 Cumartesi günü sabah 06.00'den 5 Aralık 2021 sabahı 09.00'a kadar kuvvetli yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
METEOROLOJİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına olacağı uyarısı yapıldı.
Bu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren de Kırklareli çevrelerinde etkili olacağı belirtildi.
Denizli ve Uşak çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Kuvvetli yağışların pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
ANTALYA İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın cumartesi sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacağı uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
SERT SAĞANAKLAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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