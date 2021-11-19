Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, bazı bölgesel konular ele alındı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, bazı bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.