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Son dakika: SMA Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Son dakika: SMA Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak

Son dakika haberine göre SMA Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelerek Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmalarını ele alacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SMA Bilim Kurulu saat 15.30'da Bakan Koca başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, SMA hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları görüşülecek.

Koca, toplantının ardından saat 17.30'da açıklama yapacak.

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