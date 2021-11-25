Son dakika | SMA hastalığı için bakanlık harekete geçti! Hedef yüzde 90

Fahrettin Koca: "SMA taramalarını evlilik öncesi ve yeni doğan olmak üzere gerçekleştirilmek üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında yılbaşından önce taramalarımız başlıyor. Sağlık Bakanlığı 2022 yılında SMA taramasında yüzde 90 oranını hedefliyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA NE KADAR HARCADI?

Bakan Koca: COVİD-19 pandemisi kapsamında Merkezi Yönetim Bütçesinden; COVİD-19 aşılarının alımı için 17 Milyar TL, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi sarf malzeme vb. alımları için 1,7 Milyar TL, COVID-19 personel ek ödemeleri için ise 1,4 Milyar TL olmak üzere, toplamda 20,1 Milyar TL cari harcama yapılmıştır.

BAKAN KOCA: TURKOVAC ACİL KULLANIM ONAYINA MÜRACAAT ETMİŞTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Fahrettin Koca, "Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, pandemi sürecinde ortak paydaşın sağlıklı, huzurlu bir yaşam olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, "Küresel salgın güvenli ve erişebilir sağlık hizmetlerini anlamamıza vesile oldu. Sağlık Bakanlığı olarak verdiğimiz hizmetler bu süreçte durmadan devam etti. Salgın ile mücadele halkı doğrudan ilgilendiren gündem olduğu için sadece pandemi öne çıktı. 'Yarın bugünden daha nasıl güzel olur' diye çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.