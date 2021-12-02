Diyarbakır Lice’de PKK’ya ait cephane ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, "İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 12 piyade tüfeği, 18 antipersonel roketatar mühimmatı, 3 antitank roketatar mühimmatı, 41 sevk fişeği, 10 el bombası, 10 el bombası fünyesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir" denildi.













