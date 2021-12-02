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Diyarbakır Lice’de PKK’ya ait cephane ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Diyarbakır Lice’de PKK’ya ait cephane ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda Lice ilçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, "İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 12 piyade tüfeği, 18 antipersonel roketatar mühimmatı, 3 antitank roketatar mühimmatı, 41 sevk fişeği, 10 el bombası, 10 el bombası fünyesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir" denildi.







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