Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun günah galerisini paylaştı: Milletimizi bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

"MİLLETİMİZİ BU VESAYETÇİ ZİHNİYETİN İNSAFINA BIRAKMYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız..." ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU KİMLERİ TEHDİT ETTİ?

Videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, memurları, bürokratları, öğretmenleri, kanal istanbul ihalesine girecek olan işadamlarını, AK Parti'yi destekleyen esnafı, çiftçiyi ve sanatçıları hedef aldığı görüntüler yer aldı.