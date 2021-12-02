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Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun günah galerisini paylaştı: Milletimizi bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun günah galerisini paylaştı: Milletimizi bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millete tehditler savurarak yalan siyasetinden vazgeçmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un günah galerisini paylaştı. Erdoğan, "Milletimizi bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yalan ve tehdit siyasetini seçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un arşivini açtı.

Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milleti tehdit ettiği görüntüleri paylaştı.

"MİLLETİMİZİ BU VESAYETÇİ ZİHNİYETİN İNSAFINA BIRAKMYACAĞIZ"
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız..." ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU KİMLERİ TEHDİT ETTİ?
Videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, memurları, bürokratları, öğretmenleri, kanal istanbul ihalesine girecek olan işadamlarını, AK Parti'yi destekleyen esnafı, çiftçiyi ve sanatçıları hedef aldığı görüntüler yer aldı.

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