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Lodos geri dönüyor! İstanbul'a fırtına uyarısı! Meteoroloji lodos için tarih verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Lodos geri dönüyor! İstanbul’a fırtına uyarısı! Meteoroloji lodos için tarih verdi

İstanbul'daki lodos yıkımının ardından Türkiye Meteoroloji'nin açıklamalarına kilitlendi. Pazartesi günü yurdun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz etkileyen lodosun yeniden döndüğü uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere fırtına öncesi "lodosa dikkat" çağrısı yaptı. Peki lodos ne zaman başlayacak? Fırtına için tarih verildi.

Pazartesi günü Türkiye'yi etkisi altına alan lodos yeniden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birçok ile fırtına uyarısında bulunuldu. Can kayıpları ve yaralanmalara neden olan lodos bir kez daha Marmara'yı vuracak. Peki İstanbul'da lodos olacak mı?

İSTANBUL KABUSA DÖNDÜ

Özellikle Marmara ve Ege sahillerini vuran şiddetli lodos hayatı felç etti. Çatılar uçtu, tekneler battı, ağaçlar, devrildi. İstanbul'da hızı 130 kilometreye çıkan lodos 4 can aldı, 3'ü ağır 38 kişiyi yaraladı.

Küçükçekmece'de inşaatta çalışan işçiler, şiddetli lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. İşçilerin inşaatta çalıştığı sırada üst katlardaki iskele uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu. Kağıthane'de bir binanın çatısı karşı kaldırımda yürüyen anne ile oğlunun üzerine düştü.

Beylikdüzü'nde pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü. Sultangazi'de cam patladı, stant uçtu, bebek arabalı kadın zor anlar yaşadı.

LODOS GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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