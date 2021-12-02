Lodos geri dönüyor! İstanbul'a fırtına uyarısı! Meteoroloji lodos için tarih verdi
İstanbul'daki lodos yıkımının ardından Türkiye Meteoroloji'nin açıklamalarına kilitlendi. Pazartesi günü yurdun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz etkileyen lodosun yeniden döndüğü uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere fırtına öncesi "lodosa dikkat" çağrısı yaptı. Peki lodos ne zaman başlayacak? Fırtına için tarih verildi.
İSTANBUL KABUSA DÖNDÜ
Özellikle Marmara ve Ege sahillerini vuran şiddetli lodos hayatı felç etti. Çatılar uçtu, tekneler battı, ağaçlar, devrildi. İstanbul'da hızı 130 kilometreye çıkan lodos 4 can aldı, 3'ü ağır 38 kişiyi yaraladı.
Küçükçekmece'de inşaatta çalışan işçiler, şiddetli lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. İşçilerin inşaatta çalıştığı sırada üst katlardaki iskele uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu. Kağıthane'de bir binanın çatısı karşı kaldırımda yürüyen anne ile oğlunun üzerine düştü.
Beylikdüzü'nde pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü. Sultangazi'de cam patladı, stant uçtu, bebek arabalı kadın zor anlar yaşadı.
LODOS GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
PERŞEMBE
CUMA
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT kargo takip! PTT kargo takip sorgulama ekranı! PTT gönderi takip sorgulama nasıl yapılır?
- Gaziantep bebek son durum nedir? Gaziantep’te 3 aylık bebek yaşıyor mu, sağlık durumu nedir?
- Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları! Sıfır araba fiyatlarında 50-60-70-80 bin lira artış!
- Nureddin Nebati biyografisi nasıl? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Rainbow halka arz sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL hisse ne zaman işlem görecek?
- Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, nereli? İşte daha önceki görevleri...
- Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…
- Aralık ayı kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zammı hesaplama...
- Uzman öğretmen nasıl olunur? Uzman öğretmen sınavı var mı? Uzman öğretmen - baş öğretmen olma şartları neler?
- MEB AKS sınavı kalktı mı? Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı kalktı mı? Yeni sistem nasıl olacak?
- Fatma Büyük kimdir? Yozgat'ta tüyler ürperten cinayet! Bebeğini öldüren Fatma Büyük kim, tutuklandı mı?
- Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?