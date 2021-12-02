Lodos geri dönüyor! İstanbul’a fırtına uyarısı! Meteoroloji lodos için tarih verdi

Pazartesi günü Türkiye'yi etkisi altına alan lodos yeniden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birçok ile fırtına uyarısında bulunuldu. Can kayıpları ve yaralanmalara neden olan lodos bir kez daha Marmara'yı vuracak. Peki İstanbul'da lodos olacak mı?