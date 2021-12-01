Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bakan Koca, toplantının hemen ardından yazılı açıklama yapacak.

Yeni tip koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili gelişmelerin gündemde olması bekleniyor.

OMİCRON VARYANTI TÜRKİYE'DE VAR MI?

AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Omicron varyantı ile ilgili şu açıklamaları yaptı;



Varyant olmasına rağmen önemli bir kapatma düşünmüyoruz. Önerdiğimiz tedbirler maske ve mesafe.



Koronavirüsün yeni türü şu an bizde yok. Yeni türe karşı alacağımız tedbir maske ve mesafe (Omicron varyantı) Virülansın düşük olma ihtimali olabilir. Uğur Şahin ile görüştüm, bir iki hafta içinde BioNTech'in ne kadar etkili olduğunu açıklayacaklar.

OMİCRON VARYANTI NEDİR?&NBSP;

DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta 'Nu' olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, İngiliz The Telegraph'a konuştu.



Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor.



Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabiliyor.



Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.

VAR OLAN AŞILAR ETKİLİ Mİ?

Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Elimizdeki mevcut aşıların bu varyanta etkili olup olmadığına aşı firmaları bakacak. Etkili değilse, hatırlatma dozlarında bu virüsü kapsayacak şekilde düzenleme yapılacak. Şu anda biz de ülke olarak aşımızı izole ettiğimiz ilk virüsten ürettik. Zaman içinde yeni varyantları yapan virüsleri de izole ediyoruz. O virüslere karşı etkili değilse inaktif aşımızı da güncelleyebiliriz.

Prof. Dr. Kenan Midilli: Klinik olarak belirtilerinde henüz dikkat çeken bir farklılık yok. Ancak incelenmekte olduğundan yine bir şey söylemek için henüz erken. Ama şunu söyleyebilirim; aşılar büyük olasılıkla tümüyle etkisiz kalmayacaktır. En olumsuz senaryonun gelişmesi halinde bile aşılanma kritik önemini koruyacaktır. Mevcut aşılar enfeksiyona karşı tam olarak korumasa da ağır hastalık gelişimine ve ölümlere karşı bizi koruyacaktır.