SON DAKİKA: Türk Dışişleri Bakanlığından AB ve NATO'ya yanıt! "Kim iş birliği yapmak istemiyor?"

TÜRKİYE'DEN SERT YANIT

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kaymakcı, bazı AB üyesi ülkelerin; NATO müttefiki Türkiye'nin Avrupa Savunma Ajansı, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) misyonlarına, Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) ve Nice Anlaşması gibi anlaşma ve ortak savunma projelerine katılımı ile Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine de karşı çıktığını ifade etti.