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Son dakika: Doktorlara ek gösterge müjdesi! Maaşlar zamlandı

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Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Son dakika: Doktorlara ek gösterge müjdesi! Maaşlar zamlandı

Son dakika… Doktorların ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul’nda teklife eklenerek kabul edildi. Hangi doktorun ne kadar ek gösterge zammı olacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Doktorların ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi.

Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

Detaylar geliyor...

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