CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç adliye sevk edildi

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Güvenlik güçleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama gerçekleştirirken, yapılan aramalarda el konulan çok sayıda belgenin incelemesi ise devam ediyor.

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