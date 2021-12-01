Son dakika: Başkan Erdoğan BAE veliaht prensi El Nahyan ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyanile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıldönümünü de tebrik etti.