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Son dakika: Başkan Erdoğan BAE veliaht prensi El Nahyan ile görüştü

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Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan BAE veliaht prensi El Nahyan ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyanile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıldönümünü de tebrik etti.

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