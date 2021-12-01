Fatma Büyük kimdir, tutuklandı mı? Yozgat’ta 1 aylık bebeği öldüren cani anne Fatma Büyük kimdir?

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CİHAN BEBEK'TEN İYİ HABER GELDİ

Gaziantep'te ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Cihan bebeğin doktoru İsmail Demir, bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cihan bebek yoğun bakım ünitesine alındı.

Bebeğin yoğun bakım ünitesinde takibini yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, Cihan bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Demir, "Hastamızın genel durumu stabil. Dünkü duruma göre biraz daha iyiye gidiyoruz. Yapılan tetkiklerimizde ve çektiğimiz tomografilerimizde aksi bir durum saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadık. Çocuğumuzun bilinci açık ve solunumu rahat. Yavaş yavaş beslenmeye de başlanıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek" dedi.