Fatma Büyük kimdir, tutuklandı mı? Yozgat’ta 1 aylık bebeği öldüren cani anne Fatma Büyük kimdir?
Fatma Büyük kimdir? Yozgat’ta 1 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren Fatma Büyük kimdir, tutuklandı mı? Kan donduran olay Yozgat’ın Çandır ilçesinde meydana geldi. 25 yaşındaki Fatma Büyük isimli cani anne, 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Türkiye’yi şok eden vahşetin ardından olayın detayları araştırılmaya başlandı.
Fatma Büyük kimdir? Fatma Büyük tutuklandı mı? Yozgat'ta Fatma Büyük isimli bir şahıs, 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra sobaya atarak öldürdü. İğrenç olayın ardından cani annenin kim olduğu ve olayın detayları sorgulanmaya başlandı.
FATMA BÜYÜK TUTUKLANDI MI?
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.
Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi.
Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CİHAN BEBEK'TEN İYİ HABER GELDİ
Gaziantep'te ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Cihan bebeğin doktoru İsmail Demir, bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cihan bebek yoğun bakım ünitesine alındı.
Bebeğin yoğun bakım ünitesinde takibini yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, Cihan bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Demir, "Hastamızın genel durumu stabil. Dünkü duruma göre biraz daha iyiye gidiyoruz. Yapılan tetkiklerimizde ve çektiğimiz tomografilerimizde aksi bir durum saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadık. Çocuğumuzun bilinci açık ve solunumu rahat. Yavaş yavaş beslenmeye de başlanıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek" dedi.
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- Fatma Büyük kimdir, tutuklandı mı? Yozgat’ta 1 aylık bebeği öldüren cani anne Fatma Büyük kimdir?
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