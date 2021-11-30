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Son dakika | İzmir beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha

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Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Son dakika | İzmir beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha

Son dakika haberi...İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 7,2 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 68,37 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,2 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 68,37 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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