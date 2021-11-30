Cezaevi görüşleri başladı mı? Cezaevi açık görüş günleri ve süresi nasıl olacak? Adalet Bakanlığı son açıklamalar

Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.

İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek. Bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenecek.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili duyuru yayımlandı. 30 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: