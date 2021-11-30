Cezaevi görüşleri başladı mı? Cezaevi açık görüş günleri ve süresi nasıl olacak? Adalet Bakanlığı son açıklamalar
Cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak? Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda pandemi nedeniyle cezaevi görüşlerine ara verilmişti. Adalet Bakanlığı tarafından cezaevi görüşleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, cezaevi görüşleri başladı mı? Cezaevi açık görüş günleri ve süresi nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Cezaevi görüşleri başladı mı? Kovid-19'un ülkemizde görülmeye başlamasının ardından yurt genelinde bazı önlemler alınmıştı. Salgını önlemek için hayata geçirilen kurallardan biri de cezaevi açık görüşlerine ara verilmesiydi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile cezaevi görüşleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, cezaevi görüşleri başladı mı? Cezaevi açık görüş günleri ve süresi nasıl olacak? İşte cevaplar..
CEZAEVİ GÖRÜŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler, 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren tekrar başlayacak.
Açık görüşler, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak.
CEZAEVİ GÖRÜŞLERİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
Buna göre, HES kodunda riskli görünenler görüşe alınmayacak, görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunlu olacak.
Yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak, görüş süresi 30 dakika ile sınırlandırılacak.
Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.
İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek. Bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenecek.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili duyuru yayımlandı. 30 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30/11/2021 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
CTE tarafından yayımlanan duyuruya göre, açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.
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