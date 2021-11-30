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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2021
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Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." denildi.

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