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HDP'li vekil Garo Paylan ile fotoğraf çektiren Süleyman Çetinkaya PKK tarafından kaçırıldı

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Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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HDP’li vekil Garo Paylan ile fotoğraf çektiren Süleyman Çetinkaya PKK tarafından kaçırıldı

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin vekillerinin skandaları tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. 2 yıldır haber alınamayan Süleyman Çetinkaya'nın ailesi gerçekleri gözler önüne serdi. Acılı aile Süleyman Çetinkaya'nın belleğinden HDP'li vekil Garo Paylan ile fotoğrafını buldu. Çetinkaya'nın Garo Paylan ile fotoğraf çektirdikten 5 ay sonra ortadan kaybolduğu belirtildi.

Çocukları ve yakınları HDP tarafından kandırılıp terör örgütü PKK'ya gönderilen 246 ailenin evlat nöbeti 820'nci gününe girdi. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme 3 Eylül 2019'da katılan Zekiye Bozdağ'ın da bekleyişi sürüyor. Kardeşi Süleyman Çetinkaya'dan 30 Ağustos 2019'dan bu yana haber alamadığını söyleyen Bozdağ, önemli açıklamalada bulundu.

"TANIMIYORUZ" DEDİLER

Lise son sınıfta okuyan kardeşinin HDP'nin gençlik yapılanmasına götürüldüğünü anlatan Bozdağ, bu kapsamda yasadışı eylemlere katıldığını belirtti. Bozdağ, "Kardeşimi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda kandırıp dağa götürdüler. Kaybolduktan sonra babam HDP binasına gidip sorduğunda 'Tanımıyoruz, bilmiyoruz' demişler" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFI ÇIKTI

Kardeşi kaybolduktan sonra evde bir hafıza kartı bulduğunu söyleyen Bozdağ, "O kartta HDP Milletvekili Garo Paylan'la çekilmiş fotoğraf vardı. Hani tanımıyorlardı? Yalan söylüyorlar" diye tepki gösterdi. Garo Paylan'la olan fotoğrafın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce çekildiği bilgisini veren Bozdağ, 5 ay sonra ise kardeşinin ortadan kaybolduğunu bildirdi.

"MERAK ETMEYİN, SURİYE'DEYİM"

Süleyman Çetinkaya'nın yolunu gözleyen ablası, şunları söyledi:

"Benim kardeşimi HDP'ller kandırdı. Ona PKK'yı anlatan kitaplar vermişler. Kaybolduktan 15 gün sonra arayıp 'Beni merak etmeyin, Suriye'deyim' dedi. O gün bugündür sağ mı, ölü mü bilmiyoruz. Bir de Van'da teslim olan bir terörist kardeşimi teşhis etmiş. Suriye'de olduğunu söylemiş. HDP kardeşimi geri getirsin."

"KARDEŞİM ŞEHİT TORUNU"

Yeni Şafak'ın haberine göre evlat nöbetine katılınca HDP'lilerin komşularını ailesine karşı kışkırttığını anlatan Zekiye Bozdağ, "Anneme babama 'Boşu boşuna ortalığı ayağa kaldırdınız. Partiyi kötülediniz. Zekiye yüzünden herkes HDP'ye gidiyor' diye baskı kurdular. Bizim dedemiz Mehmet Polat korucuydu. PKK onu şehit etti. Şehit torunu olan kardeşimi kandırıp PKK'ya götürdüler. HDP kapatılsın. Yeni parti kurması da engellensin. Çocukları kandırmalarına imkan verilmesin" dedi.

AKKUL: "NE OLMUŞ DAĞA ÇIKMIŞSA"

Zekiye Bozdağ, PKK bağı tespit edilip tutuklanan HDP'li eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul hakkında da ilginç bilgiler verdi.

ardeşi kaybolduktan sonra annesi, Akkul'a gidip "Oğlumu getir" demiş. HDP'li başkan ise "Senin bir sürü çocuğun var. Biri dağa gittiyse ne olacak? Benim çocuğum olsa benimki de dağa gitseydi" karşılığını vermiş. Tanımadıkları biri de "Bu çocuk Akkul'un yanına gittikten sonra örgüte katıldı" diye ifade vermiş.

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