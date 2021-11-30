HDP’li vekil Garo Paylan ile fotoğraf çektiren Süleyman Çetinkaya PKK tarafından kaçırıldı

AKKUL: "NE OLMUŞ DAĞA ÇIKMIŞSA"

Zekiye Bozdağ, PKK bağı tespit edilip tutuklanan HDP'li eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul hakkında da ilginç bilgiler verdi.

ardeşi kaybolduktan sonra annesi, Akkul'a gidip "Oğlumu getir" demiş. HDP'li başkan ise "Senin bir sürü çocuğun var. Biri dağa gittiyse ne olacak? Benim çocuğum olsa benimki de dağa gitseydi" karşılığını vermiş. Tanımadıkları biri de "Bu çocuk Akkul'un yanına gittikten sonra örgüte katıldı" diye ifade vermiş.