Dünyaya net mesaj! Türkiye geri adım atmayacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın dikkatle takip ettiği NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda. Bakan Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle, bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu "Türkiye geri adım atmayacak" mesajını verecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Kasım - 1 Aralık'ta düzenlenecek 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek toplantıda, 2022 Madrid Liderler Zirvesi'ne giden süreçte, Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanmakta olan gelişmeler ile NATO'nun gündeminde bulunan öncelikli konular ele alınacak.
STOLTENBERG İLE GÖRÜŞME
NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının, başta Rusya olmak üzere ittifakın gündemindeki konuları ele alacağı toplantı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında düzenlenecek. NATO toplantısının bir bölümüne ittifak üyesi olmayan Ukrayna ve Gürcistan'ın dışişleri bakanları da katılacak.
Bakan Çavuşoğlu'nun, toplantı kapsamında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, S-400, F-16 tedariki ve F-35 konularının masada olacağı görüşmelerde Çavuşoğlu, S-400 meselesinden Türkiye'nin geri adım atmayacağını, bunun bir saldırı değil, savunma sistemi olduğunu mevkidaşlarına bir defa daha anlatacak. Toplantılarda, NATO'nun yaz aylarında çekildiği Afganistan'daki son durum da ele alınacak.
BELARUS - POLONYA SINIRI ÇÖZÜM BEKLİYOR
Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi olacak. Başta Belarus'un komşuları Polonya, Litvanya ve Letonya olmak üzere AB ülkeleri, Minsk yönetiminin özellikle bazı Orta Doğu ülkelerinden binlerce kişiyi getirerek sınıra yığdığı, böylece bir göç krizi yaratarak AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı suçlamasında bulunuyor. Polonya gibi birçok AB ülkesi de Belarus'un bu krizi Rusya'nın desteğiyle çıkardığı suçlamasını getiriyor.
"TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN YANINDA"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Halklarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında duracağını bildirdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin hiçbir zaman yalnız kalmayacak! Haklı davası için mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında durmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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